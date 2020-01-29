انطلاق مسابقة بورسعيد المحلية لحفظ القرآن الكريم

انطلقت بمحافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، مسابقة بورسعيد المحلية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، المؤهلة لمسابقة بورسعيد الدولية التي ستنطلق دورتها الثالثة في السادس من مارس المقبل.يشارك فى المسابقة المحلية التي ستستمر حتى الخميس المقبل 1850 متسابق من مختلف المحافظات، ويتم تصفيتهم إلى 160 متسابقا في فروع المسابقة الأربع، وهي حفظ القرآن الكريم للشباب، والأصوات الحسنة والابتهال الديني، فضلا عن فرع الحفظ للبنات.ويترأس لجنة التحكيم الدكتور عبد الكريم صالح، رئيس لجنة تصحيح المصحف بالأزهر، والشيخ عبد الفتاح الطاروطي، والشيخ محمد رشاد، إمام الجامع الأزهر، وحسام صقر، المنشد والمبتهل بالأوبرا، والدكتور أحمد يسرى، ومنشد العرب الدكتور أحمد عبده.