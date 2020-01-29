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الأربعاء 29 يناير 2020 الموافق 04 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار صرف الدولار اليوم الأربعاء

الأربعاء 29/يناير/2020 - 09:23 ص
الدولار
الدولار
راندا التوني
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سجل سعر الدولار خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء، استقرارا ملحوظا حيث سجل 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع، طبقا للبنك المركزي المصري.

وبلغ السعر نحو 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع بالبنك الأهلي المصري، ونحو 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع ببنك مصر، وسجل نحو 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع بالبنك المصري لتنمية الصادرات.


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