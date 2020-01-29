أسعار صرف الدولار اليوم الأربعاء

سجل سعر الدولار خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء، استقرارا ملحوظا حيث سجل 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع، طبقا للبنك المركزي المصري.وبلغ السعر نحو 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع بالبنك الأهلي المصري، ونحو 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع ببنك مصر، وسجل نحو 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع بالبنك المصري لتنمية الصادرات.