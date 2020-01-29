«البحر الأحمر» تدرس إنشاء وحدة متخصصة لرحلات السفاري

استعرض اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، مقترح إنشاء وحدة متخصصة مسئولة عن قطاع السفاري بالمحافظة، وإصدار التصاريح الخاصة برحلات السفاري البري، خلال اجتماع عقد بالديوان العام، بحضور الدكتورة يسرا عطية نائب المحافظ واللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام، والعميد تامر سمير السكرتير العام المساعد، وبعض القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.وأكد محافظ البحرالاحمر، أن الهدف من إقامة هذه الوحدة هو تأمين وتنظيم رحلات السفاري بصحراء البحر الأحمر، مشيرا إلى أهمية تلك الرحلات لدى السياح الوافدين للمحافظة.وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على دراسة المقترح بين جميع الجهات المعنية بالمحافظة، حتى يتم الوصول إلى الصورة النهائية لتلك الوحدة.