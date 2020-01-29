«كورونا» يصل تركيا والصحة تطلق النفير العام

كشف وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، أنه تم التأكد من إصابة مريض في مقاطعة أكسراي بفيروس كورونا، وتابع كوجا: «لقد أنشأنا مركز عمليات داخل المديرية العامة للصحة بشأن (فيروس كورونا)، كما تم إنشاء لجنة علمية داخل الوزارة، واتخاذ جميع التدابير حتى لا يقلق مواطنونا».وحول وضع الأتراك في الصين، فقد صرح كوجان أنه تم تأكيد إصابة 25 مواطنا تركيا في الصين بالفيروس، ومن الممكن أن يرتفع العدد إلى 30-35 شخصًا.يأتي هذا فيما أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأربعاء، عن تشخيص حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد لأشخاص من عائلة واحدة قادمين من مدينة ووهان في جمهورية الصين الشعبية.