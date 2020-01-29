اليابان: عودة 200 شخص من «ووهان» الصينية مصدر تفشي «كورونا»

أعلنت اليابان أن 200 من رعاياها قد وصلوا اليوم الأربعاء إلى مطار "هانيدا" الدولي بالعاصمة طوكيو، بعد إجلائهم من مدينة "ووهان" الصينية، مركز تفشي فيروس كورونا الجديد.وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، أن العديد من هؤلاء الركاب لديهم أعراض مثل السعال والحمى وتلقوا فحوصات طبية على متن الطائرة، مشيرة إلى أنه تم إرسالهم جميعا إلى المؤسسات الطبية من أجل إجراء الاختبارات، في حين تم نقل 5 منهم لديهم أعراض الإصابة إلى المستشفيات المجهزة لمعالجة الأمراض المعدية.وأضافت، أن المسئولين اليابانيين يعتزمون إرسال رحلات إضافية إلى مدينة "ووهان" من أجل إجلاء نحو 650 شخصا هناك يأملون في العودة إلى اليابان.يأتي هذا بعدما أعلنت اليابان عن تسجيل 7 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد.يذكر أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).