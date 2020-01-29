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الأربعاء 29 يناير 2020 الموافق 04 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الخطوط البريطانية تعلق الرحلات الجوية إلى الصين

الأربعاء 29/يناير/2020 - 09:06 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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أعلنت الخطوط الجوية البريطانية، اليوم الأربعاء، عن تعليق حجز الرحلات الجوية المباشرة إلى بكين وشانغهاي بعد تفشي فيروس كورونا.

فيما أعلنت الصين عن ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد إلى 132 حالة وفاة، فضلا عن 5974 حالة إصابة مع انتشار الفيروس في 31 إقليما.

وأفاد تليفزيون الصين المركزي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء كذلك، بأنه تم تسجيل 840 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في الإقليم.

ودفع تفشي الفيروس الذي بدأ في مدينة ووهان عاصمة إقليم هوبي الصين لتعزيز الإجراءات الرامية إلى احتواء الفيروس، بما في ذلك وقف وسائل النقل العام في عشر مدن وإغلاق المعابد خلال السنة القمرية الجديدة وإغلاق جزء من سور الصين العظيم.

وأثار تفشي فيروس كورونا الجديد حالة من القلق، لأنه ما زال هناك كثير من الغموض يكتنفه مثل مدى خطورته ومدى سهولة انتقاله بين البشر، ويمكن أن يسبب الفيروس الالتهاب الرئوي الذي يكون مميتا في بعض الحالات.

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