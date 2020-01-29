كتاب من مصر وسوريا والعراق في قائمة جائزة الفجيرة للمونودراما

استحوذ كتاب "من مصر وسوريا والعراق" على ترشيحات القائمة الطويلة لمسابقة الفجيرة الدولية - نصوص المونودراما.وأعلنت هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام أسماء من تضمنتهم القائمة الطويلة، وهم من مصر: محمد سالم أحمد بمسرحية "سقراط فان"، محمد سيد محمد بمسرحية "خباز كوس"، محمود محمد محمود بمسرحية "قطر الندى"، وعبيد عباس عبيد بمسرحية "كرسي متحرك".ومن سوريا "عودة لوركا" لعبادة علي، و"ألف تابو وتابو" لعبد الكريم أديب بدرخان، و"تداعيات الرجل الآخر" لماهر رجا يوسف، و"ايشاك" لحسام عبد الله حنوف، ومن العراق "جبل قاسيون" للهاني رضو عبد الله، و"أبو ماضي حاضر العصري" لحسين نعمة حسين.يذكر أن اللجنة العليا لمهرجان الفجيرة الدولي للفنون في دورته الثالثة يترأسها محمد سعيد الضنحاني نائب رئيس الهيئة، وفيصل جواد نائب رئيس المهرجان ومحمد سيف الأفخم مدير المهرجان، وقد تكونت لجنة تحكيم مسابقة المونودراما برئاسة الكاتب والمخرج المسرحي عبدالكريم برشيد وبعضوية كل من الفنان الكبير أسعد فضة والفنان فيصل جواد، وسيتم الإعلان عن الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى ضمن مهرجان الفجيرة الدولي للفنون بدورته الثالثة خلال الفترة من 20 وحتى 28 فبراير المقبل.