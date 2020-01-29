«خلية المعصرة» و«رشوة المترو».. أبرز محاكمات اليوم

- إعادة إجراءات محاكمة 10 متهمين بـ"خلية المعصرة".

- محاكمة مالك شركة ومحامي في "رشوة المترو"

- محاكمة متهم باقتحام مركز شرطة كرداسة

- محاكمة 12 متهمًا باستعراض القوة في البساتين

- الحكم على المتهمين بالاستيلاء على أموال شركة العامرية للصناعات الدوائية.

تشهد محاكم القاهرة والجيزة، اليوم الأربعاء، العديد من المحاكمات المهمة التي تهم الرأي العام وأبرزها اعادة إجراءات محاكمة 10 متهمين بخلية المعصرة ومحاكمة مالك شركة ومحامي في رشوة المترو.تنظر محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمة 10 متهمين بخلية المعصرة لاتهامهم بإثارة العنف وحيازة سلاح ومفرقعات.ووجهت النيابة للمتهمين في تلك القضية أنهم في غضون الفترة ما بين 14 أغسطس 2013 حتى 25 أغسطس 2014، بدائرة شرطة حلوان، انضموا جميعًا إلى جماعة تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين.كما شملت الاتهامات منع المتهمين مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون.تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار حمادة شكري محاكمة "محمد سيد محمود"، مالك شركة للأنظمة المتكاملة، و"وليد إسماعيل محمد"، 43 سنة، محام، لعرضهما مبلغ 150 ألف جنيه رشوة على مدير إدارة التخطيط وتطوير تكنولوجيا المعلومات بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، مقابل التغاضي عن المخالفات التي ترتكبها الشركة وعدم توقيع جزاء عليها وإنهاء إجراءات صرف مستحقاتها.وكشفت تحقيقات محمد الجرف وكيل أول نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، أن "هاني.ع" يعمل مدير إدارة التخطيط وتطوير تكنولوجيا المعلومات وأنه المختص وظيفيا بالتوقيع على المستندات اللازمة لصرف مستخلصات الشركة واتخاذ إجراءات تحصيل الغرامات من الشركات المخلة بالتزاماتها التعاقدية معها وأن المتهم عرض عليه مبلغ الرشوة وأعطاه 30 ألف جنيه كمقدم رشوة بهدف استكمال التعامل مع شركته.واعترف المتهم الأول بتقديمه مبلغ الرشوة مقابل التغاضي عن مخالفات شركته وعدم توقيع جزاء عليها وإنهاء إجراءات صرف مستحقاتها.تنظر الدائرة الأولي إرهاب، والمنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي إعادة محاكمة متهم في اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم باقتحام مركز قسم شرطة كرداسة وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، في أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والمعروفة إعلاميا بـ"مذبحة كرداسة".كانت النيابة العامة أحالت المتهم وآخرين إلى محكمة الجنايات لاشتراكهم في أغسطس 2013 مع آخرين مجهولين في تجمهر وارتكبوا جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار وشرعوا فيه ما بعدما اقتحموا مركز شرطة كرداسة وقتلوا المأمور ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، كما ارتكبوا جرائم التخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار بشير أحمد عبدالعال، محاكمة 12 متهمًا باستعراض القوة وقتل مواطن بالبساتين.تعقد الجلسة برئاسة المستشار بشير أحمد عبدالعال وعضوية المستشارين علاء كمال البيلي ومحمد أحمد راشد وأمانة سر ممدوح غريب وعبد المجيد حلمي.وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين هم: مصطفى رجب، حمام منصور، حسنى منصور، أحمد منصور، عنتر منصور، مصطفى عبدالمعطى، تامر كرم، محمود عبدالمعطى، إسلام كرم، عصام كليب، محمود كليب، أيمن كليب.وأسندت النيابة للمتهمين، تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف، قبل بعضهم البعض مستخدمين سلاحًا ناريًا بحوزة المتهم الأول وأسلحة بيضاء، قاصدين من ذلك ترويع بعضهم البعض، وإلحاق الأذى المادى والمعنوي ببعضهم البعض.كما أسندت النيابة للمتهمين، تهمة قتل المجنى عليه "محمد سيد" عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد، بأن أطلق المتهم الأول صوبه عيارًا ناريًا من سلاح ناري "فرد خرطوش"، قاصدًا قتله، فأحدث به الإصابات التي أودت بحياته.وحاز المتهمون أسلحة وذخائر نارية دون ترخيص، كما حاز المتهمون أسلحة بيضاء دون تصريح.تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس حكمها على 7 متهمين بالاستيلاء على أموال شركة العامرية للصناعات الدوائية.يصدر القرار برئاسة المستشار بشير أحمد عبدالعال وعضوية المستشارين علاء كمال البيلي وأيمن عفيفي ومحمد أحمد راشد وأمانة سر ممدوح غريب وعبدالمجيد حلمي.وكشف قرار الإحالة أن المتهمين بصفتهم موظفين بإحدى الشركات المساهمة شركة العامرية للصناعات الدوائية استولوا بغير حق وبنية التملك على أموال الشركة جهة عملهم، بأن استولوا على بضائع قيمتها ٦٢١ ألف جنيه باستصدار قسائم بيع بأصناف بضائع على ذمة تسليمها لعملاء الشركة جهة عملهم على خلاف الحقيقة، وقدموها للمختصين من أمناء المخازن بجهة عملهم لصرفها.واستولى عليها دون سداد مقابلها، بالإضافة إلى تزوير في محررات لإحدي الشركات وهي قسائم البيع الخاصة بالشركة بأسماء عملائها بما يفيد طلبهم من بضائع على خلاف الحقيقة، وقدمها لأمناء المخازن بجهة عمله لاستلام البضائع بقصد الاستيلاء عليها وأعادوا للشركة قسائم البيع، بعد أن مهروها بخاتم مقلد على عملاء الشركة بما يفيد استلامهم تلك البضائع على خلاف الحقيقة إخفاء واقعة الاستيلاء.واستمعت النيابة العامة لأقوال مدير مبيعات بشركة العامرية للصناعات الدوائية، والذي قال إنه بإجراء المراجعة الدورية لقسم المبيعات بالشركة جهة عمله تبين تحرير المتهمين مندوبي المبيعات بالشركة طلبات وهمية لعملاء الشركة من الصيدليات، وتمرير تلك الطلبيات إلى الحاسب الآلي واستصدار فواتير بها واستلامهم مشمولها من مخازن الشركة والاستيلاء عليها لأنفسهم.