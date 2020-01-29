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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كندا: السلام بين إسرائيل وفلسطين مرهون بالمفاوضات

الأربعاء 29/يناير/2020 - 08:56 ص
فرانسوا-فيليب شامبيان
فرانسوا-فيليب شامبيان
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أعلنت الحكومة الكندية عن أنها تدرس بعناية تفاصيل المبادرة الأمريكية لعملية السلام في الشرق الأوسط، مشددة على التزامها بتحقيق سلام شامل وعادل في المنطقة من خلال إنشاء دولة فلسطينية تعيش جنبًا إلى جنب بسلام وأمن مع إسرائيل، وضمان أمن الأخيرة داخل حدودها.

وقال وزير الخارجية الكندي، فرانسوا-فيليب شامبيان، في بيان، إن "كندا تدرك الحاجة الملحة إلى تجديد الجهود من أجل التوصل إلى حل تفاوضي للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، وستدرس بعناية تفاصيل المبادرة الأمريكية لعملية السلام في الشرق الأوسط".

وأضاف: "لطالما أكدت كندا أنه لا يمكن تحقيق السلام إلا من خلال مفاوضات مباشرة بين الطرفين، نحث الأطراف على تهيئة الظروف لمثل هذه المفاوضات".

وأكدت الحكومة الكندية، استعدادها لدعم الحوار المجدي بين الطرفين نحو حل الدولتين عن طريق التفاوض القابل للتطبيق.

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