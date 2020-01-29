اليوم.. سامح عاشور يضع حجر أساس أكاديمية المحاماة

يضع سامح عاشور، نقيب المحامين، اليوم، حجر أساس أكاديمية المحاماة، بمدينة النقيب محمود بسيوني السكانية للمحامين، في مدينة السادس من أكتوبر.وتقام الاحتفالية بحضور الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، واللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، وأعضاء مجلس النقابة العامة، والنقابات الفرعية، وشيوخ وشباب المحامين.يشار إلى أن المشروع تم إسناده للشركة الهندسية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، وسيكون اجتياز الدراسة لمدة عامين بالأكاديمية شرطا للقيد بجداولها ابتداء من عام 2021.وكان سامح عاشور نقيب المحامين، التقى بمجموعة من المحامين أعضاء حركة شباب بلا قيود، أمس الثلاثاء في مكتبه.وأوضح علي صبري، رئيس الحركة، أن النقيب العام اعتمد فرق الإسماعيلية والفيوم وحلوان خلال اللقاء، كما وافق على الطلب المقدم بشأن تجديد وتوسعة استراحة المحامين بمحكمة القنطرة في الإسماعيلية.