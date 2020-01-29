رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 29 يناير 2020 الموافق 04 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

اليوم.. سامح عاشور يضع حجر أساس أكاديمية المحاماة

الأربعاء 29/يناير/2020 - 08:41 ص
سامح عاشور
سامح عاشور
محمد جعفر
طباعة
يضع سامح عاشور، نقيب المحامين، اليوم، حجر أساس أكاديمية المحاماة، بمدينة النقيب محمود بسيوني السكانية للمحامين، في مدينة السادس من أكتوبر.

وتقام الاحتفالية بحضور الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، واللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، وأعضاء مجلس النقابة العامة، والنقابات الفرعية، وشيوخ وشباب المحامين.

يشار إلى أن المشروع تم إسناده للشركة الهندسية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، وسيكون اجتياز الدراسة لمدة عامين بالأكاديمية شرطا للقيد بجداولها ابتداء من عام 2021.

وكان سامح عاشور نقيب المحامين، التقى بمجموعة من المحامين أعضاء حركة شباب بلا قيود، أمس الثلاثاء في مكتبه.

وأوضح علي صبري، رئيس الحركة، أن النقيب العام اعتمد فرق الإسماعيلية والفيوم وحلوان خلال اللقاء، كما وافق على الطلب المقدم بشأن تجديد وتوسعة استراحة المحامين بمحكمة القنطرة في الإسماعيلية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"عاشور": حصانات للمحامين فى تعديلات القانون الخاص بالمهنة

القصة الكاملة حول خلافات قانون المحاماة الجديد

سامح عاشور يفتتح الدورة الثالثة لمعهد محاماة الفيوم.. اليوم

إجراء انتخابات نقابة المحامين 15 مارس

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 10 ساعة

أسرار النشيد الوطني لمصر.. «عبد الناصر رفض كلمة الله أكبر لسبب غريب»

منذ حوالي 20 ساعة

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2020 الترم الأول

منذ حوالي 13 ساعة

الباز يكشف حقيقة وفاة مواطن مصرى بـ«كورونا» فى الصين

منذ ساعتين و 35 دقيقة

الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة.. والقاهرة 10 درجات

الصور

image description

رئيس الوزراء يتفقد الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

ورشة تدريبية «لميسرى الابتكار» بأسوان (صور)

image description

انطلاق مؤتمر تجديد الخطاب الدينى

image description

تأجيل محاكمة المتهمين بحريق خط بترول إيتاي البارود

image description

«التحول الأخضر».. انطلاق فعاليات يوم البيئة بمطروح

الأكثر قراءة

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظة القاهرة

الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة.. والقاهرة 10 درجات

أول تعليق من السعودية على «خطة السلام الأمريكية»

«خلية المعصرة» و«رشوة المترو».. أبرز محاكمات اليوم

إنفوجراف

image description

ما هو البلاغ الكاذب.. وما عقوبته؟ (انفوجراف)

image description

مصر تحقق تقدمًا ملحوظًا بمؤشر التنافسية العالمى 2019 (إنفوجراف)

image description

مشاهير أصيبوا بالزهايمر فى آخر أيام حياتهم.. (انفوجراف)

image description

كيفية ومزايا الالتحاق بمعهد معاونى الأمن (انفوجراف)

أيام زمان

أسرار النشيد الوطني لمصر.. «عبد الناصر رفض كلمة الله أكبر لسبب غريب»

سر قرار أم كلثوم اعتزال الفن بعد ثورة يوليو.. «شخصية مهمة أمرتها بالتراجع»

اعترافات أول محامية في تاريخ مصر.. «كنت بلمع حذاء زوجي»

لعبة الحظ.. هكذا حصلت ليلى مراد على البراءة من العمالة لإسرائيل

نجم الساعة

أسرار النشيد الوطني لمصر.. «عبد الناصر رفض كلمة الله أكبر لسبب غريب»

الصحة

حمية «الكيتو» مفيدة على فترات قصيرة وضارة على المدى الطويل

بجراحات الأنف.. النساء قد يظهرن أصغر عمرًا

6 إرشادات لحماية طفلك من فيروس «كورونا»

دراسة: السرطان يمكن أن ينتقل بالعدوى

منوعات

محاولة لإنقاذ «أسود جائعة» بالسودان (صور)

قناع ثورى يخفى حبوب البشرة ويكافح الشيخوخة

سر قلادة دوقة كامبريدج التي لا تفارقها

نجوم الرياضة والإعلام وهشام عباس في حفل افتتاح بطولة الصيد للناشئين برعاية zed

مقالات الرأي
منى رجب
ضرورة تجديد الخطاب الدينى
د.مينا بديع عبدالملك
مواقف رائعة من بطريرك منقاد بروح الله
مؤمن المحمدي
عربى أصيل
ثروت الخرباوي
رسالة إلى الجيش المصرى
المزيد

الثقافة

افتتاح عرض «اخناتون.. غبار النور» بالمسرح الكبير.. الليلة

كتاب من مصر وسوريا والعراق في قائمة جائزة الفجيرة للمونودراما

أنشطة مجانية بـ«بيت السنارى» فى إجازة نصف العام

الليلة.. صالون الأوبرا الثقافى يحتفى بالمطربة «أسمهان»