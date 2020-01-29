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الأربعاء 29 يناير 2020 الموافق 04 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

بينها «يوتيوبيا».. قائمة الكتب الأكثر مبيعا بـ3 دور نشر في معرض الكتاب

الأربعاء 29/يناير/2020 - 08:29 ص
معرض الكتاب
معرض الكتاب
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قال موسى علي، مدير جناح الدار المصرية اللبنانية، إن رواية "بيت القبطية" للكاتب أشرف العشماوي تتصدر قائمة الأكثر مبيعا، واحتلت رواية "غرفة المسافرين" للكاتب عزت القمحاوي المرتبة الثانية، وجاءت في المرتبة الثالثة رواية "للقلب مرسى أخير" للكاتبة رشا سمير، ويلي ذلك كتاب "المسكوت عنه في التاريخ" للدكتور وسيم السيسي، ورواية "رجال غسان كنفاني" للكاتب عمرو عدلي.

ويشهد معرض القاهرة الدولي للكتاب منذ انطلاقه بدورته الـ 51، تحت عنوان "مصر أفريقيا- ثقافة التنوع"، توافد عدد كبير من الجمهور لاقتناء الإصدارات الجديدة أو الكتب التي صدرت في الأعوام الماضية.

وقال محمد خضر، مدير جناح دار الشروق للنشر والتوزيع، بمعرض الكتاب، إن الكتب الأكثر مبيعا خلال الأيام الماضية، جاءت في المرتبة الأولي كتاب "الـ 40" أحمد الشقيري، وفي المرتبة الثانية رواية "يوتوبيا" أحمد خالد توفيق، وفي المرتبة الثالثة جاءت رواية "شابيب" لـ أحمد خالد توفيق، وفي المرتبة الرابعة جاءت رواية "ثلاثية غرناطة" لرضوى عاشور، وفي المرتبة الخامسة جاءت رواية "فردقان" ليوسف زيدان، ويلي ذلك رواية "أطياف كميليا" لنورا ناجي.

وفي السياق ذاته، كشف الدكتور عماد علي مدير جناح نهضة مصر، عن الروايات الأعلى مبيعا، حيث جاءت في المرتبة الأولى "أيام في بيت المحترم" للإعلامية شافكي المنيري، وفي المرتبة الثانية رواية "أولاد الناس" لريم بسيوني، وفي المرتبة الثالثة كتاب "سحر الدنيا" لمصطفى حسني، وفي المرتبة الرابعة جاءت رواية "دندنة" لسناء البيسي، وتلي ذلك رواية "حول العالم في 200 يوم"، ورواية "فوق سطح الملتهب" لجمال طه، أما بالنسبة للكتب التي حققت الأعلى مبيعا للأطفال فكانت رواية "ألعاب العقل نشيونال جرافيك".

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