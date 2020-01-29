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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب كامتشاتكا الروسية

الأربعاء 29/يناير/2020 - 08:15 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المتحدث باسم خدمة المسح الجيوفيزيائي التابعة لأكاديمية العلوم الروسية فرع كامتشاتكا، اليوم الأربعاء، أن زلزالا قويا بلغت شدته 5.5 درجة وقع في منطقة كامتشاتكا أقصى شرق روسيا.

وقال المتحدث: "سجل الحدث الزلزالي ظهر الأربعاء بالتوقيت المحلي، على عمق 160 كيلومترا وعلى بعد 67 كيلومترا جنوب شرق قرية ميلكوفو، بمقاطعة ميلكوفسكي في إقليم كامتشاتكا".

ووفقا لمديرية حالة الطوارئ في منطقة كامتشاتكا، لم يشعر سكان المنطقة في الهزات.

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