موقع هندي: رئيس الوزراء القطري المستقيل كان يدعم المصالحة مع «الرباعي»

قال موقع "سياست" الهندي، اليوم الأربعاء، تعليقا على قبول الأمير القطري تميم بن حمد استقالة رئيس الوزراء القطري عبدالله بن ناصر آل خليفة، إن الأمير وافق على قبول استقالة واحد من السياسيين المحنكين بالحكومة، وواحد ممن قادوا الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحظر الإقليمي المفروض على الدوحة.وكان الأمير القطري قد وافق على تعيين رئيس الوزراء الجديد الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، الذي ترأس سابقا مكتب حاكم قطر الغني بالغاز، على أن يتولى رئيس الوزراء الجديد منصب وزير الداخلية من السلف الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، على الرغم من أن المناصب الرئيسية الأخرى لم تتغير، بما في ذلك حقائب الدفاع والمالية والطاقة.فيما أدى رئيس الوزراء الجديد اليمين الدستورية خلال مراسم أقيمت في الديوان بوسط الدوحة، أمس الثلاثاء، وقامت قوات الأمن بإغلاق حركة المرور لمرور كبار الشخصيات.ووصف أندرياس كريج، أستاذ مساعد كينجز كوليدج لندن والخبير الإقليمي، الرئيس الجديد للحكومة بأنه "واحد من أكثر المستشارين وثقةً من قبل أمير قطر، وتابع كريج لقد أشار عبد الله بن ناصر منذ فترة إلى أنه يريد الاستقالة".تأتي الاستقالة في الوقت الذي قطعت فيه المملكة العربية السعودية وحلفاؤها الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر جميع العلاقات الدبلوماسية والتجارية والنقل مع قطر في يونيو 2017، على خلفية اتهام الرباعي لقطر بدعم الارهابيين المتطرفين، بما في ذلك جماعة الإخوان، والسعي لإقامة علاقات أوثق مع طهران - وهي مزاعم تنفيها قطر بشدة، كما كانت الآمال كبيرة قبل القمة في أن يتمكن الشيخ عبد الله من تحقيق انفراجة والتفاوض على نهاية ما تصفه قطر بأنه "حصار"، لكن الجمود ما زال مستمرًا.