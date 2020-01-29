رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 29 يناير 2020 الموافق 04 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موقع هندي: رئيس الوزراء القطري المستقيل كان يدعم المصالحة مع «الرباعي»

الأربعاء 29/يناير/2020 - 08:14 ص
عبدالله بن ناصر
عبدالله بن ناصر
أمينة ذكى
طباعة
قال موقع "سياست" الهندي، اليوم الأربعاء، تعليقا على قبول الأمير القطري تميم بن حمد استقالة رئيس الوزراء القطري عبدالله بن ناصر آل خليفة، إن الأمير وافق على قبول استقالة واحد من السياسيين المحنكين بالحكومة، وواحد ممن قادوا الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحظر الإقليمي المفروض على الدوحة.

وكان الأمير القطري قد وافق على تعيين رئيس الوزراء الجديد الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، الذي ترأس سابقا مكتب حاكم قطر الغني بالغاز، على أن يتولى رئيس الوزراء الجديد منصب وزير الداخلية من السلف الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، على الرغم من أن المناصب الرئيسية الأخرى لم تتغير، بما في ذلك حقائب الدفاع والمالية والطاقة.

فيما أدى رئيس الوزراء الجديد اليمين الدستورية خلال مراسم أقيمت في الديوان بوسط الدوحة، أمس الثلاثاء، وقامت قوات الأمن بإغلاق حركة المرور لمرور كبار الشخصيات.

ووصف أندرياس كريج، أستاذ مساعد كينجز كوليدج لندن والخبير الإقليمي، الرئيس الجديد للحكومة بأنه "واحد من أكثر المستشارين وثقةً من قبل أمير قطر، وتابع كريج لقد أشار عبد الله بن ناصر منذ فترة إلى أنه يريد الاستقالة".

تأتي الاستقالة في الوقت الذي قطعت فيه المملكة العربية السعودية وحلفاؤها الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر جميع العلاقات الدبلوماسية والتجارية والنقل مع قطر في يونيو 2017، على خلفية اتهام الرباعي لقطر بدعم الارهابيين المتطرفين، بما في ذلك جماعة الإخوان، والسعي لإقامة علاقات أوثق مع طهران - وهي مزاعم تنفيها قطر بشدة، كما كانت الآمال كبيرة قبل القمة في أن يتمكن الشيخ عبد الله من تحقيق انفراجة والتفاوض على نهاية ما تصفه قطر بأنه "حصار"، لكن الجمود ما زال مستمرًا.



الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمير قطر يوجه رسالة إلى إيران في ظل المقاطعة العربية

ضاحى خلفان يعلق على رسالة أمير قطر إلى إيران

معارض قطري: سنطهر قطر من المستوطنين الإيرانيين.. و"الوعد قريب"

استقالة رئيس الوزراء القطرى

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 14 ساعة

النيابة العامة تجرى تحقيقات عاجلة في واقعة «فتاة دار الأيتام» بالشرقية

منذ حوالي 17 ساعة

حبس مجدى عبدالغنى 3 سنوات وتغريمه 300 ألف جنيه

منذ حوالي 10 ساعة

أسرار النشيد الوطني لمصر.. «عبد الناصر رفض كلمة الله أكبر لسبب غريب»

منذ ساعتين و 33 دقيقة

الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة.. والقاهرة 10 درجات

الصور

image description

رئيس الوزراء يتفقد الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

ورشة تدريبية «لميسرى الابتكار» بأسوان (صور)

image description

انطلاق مؤتمر تجديد الخطاب الدينى

image description

تأجيل محاكمة المتهمين بحريق خط بترول إيتاي البارود

image description

«التحول الأخضر».. انطلاق فعاليات يوم البيئة بمطروح

الأكثر قراءة

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظة القاهرة

الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة.. والقاهرة 10 درجات

أول تعليق من السعودية على «خطة السلام الأمريكية»

«خلية المعصرة» و«رشوة المترو».. أبرز محاكمات اليوم

إنفوجراف

image description

ما هو البلاغ الكاذب.. وما عقوبته؟ (انفوجراف)

image description

مصر تحقق تقدمًا ملحوظًا بمؤشر التنافسية العالمى 2019 (إنفوجراف)

image description

مشاهير أصيبوا بالزهايمر فى آخر أيام حياتهم.. (انفوجراف)

image description

كيفية ومزايا الالتحاق بمعهد معاونى الأمن (انفوجراف)

أيام زمان

أسرار النشيد الوطني لمصر.. «عبد الناصر رفض كلمة الله أكبر لسبب غريب»

سر قرار أم كلثوم اعتزال الفن بعد ثورة يوليو.. «شخصية مهمة أمرتها بالتراجع»

اعترافات أول محامية في تاريخ مصر.. «كنت بلمع حذاء زوجي»

لعبة الحظ.. هكذا حصلت ليلى مراد على البراءة من العمالة لإسرائيل

نجم الساعة

أسرار النشيد الوطني لمصر.. «عبد الناصر رفض كلمة الله أكبر لسبب غريب»

الصحة

حمية «الكيتو» مفيدة على فترات قصيرة وضارة على المدى الطويل

بجراحات الأنف.. النساء قد يظهرن أصغر عمرًا

6 إرشادات لحماية طفلك من فيروس «كورونا»

دراسة: السرطان يمكن أن ينتقل بالعدوى

منوعات

محاولة لإنقاذ «أسود جائعة» بالسودان (صور)

قناع ثورى يخفى حبوب البشرة ويكافح الشيخوخة

سر قلادة دوقة كامبريدج التي لا تفارقها

نجوم الرياضة والإعلام وهشام عباس في حفل افتتاح بطولة الصيد للناشئين برعاية zed

مقالات الرأي
منى رجب
ضرورة تجديد الخطاب الدينى
د.مينا بديع عبدالملك
مواقف رائعة من بطريرك منقاد بروح الله
مؤمن المحمدي
عربى أصيل
ثروت الخرباوي
رسالة إلى الجيش المصرى
المزيد

الثقافة

افتتاح عرض «اخناتون.. غبار النور» بالمسرح الكبير.. الليلة

كتاب من مصر وسوريا والعراق في قائمة جائزة الفجيرة للمونودراما

أنشطة مجانية بـ«بيت السنارى» فى إجازة نصف العام

الليلة.. صالون الأوبرا الثقافى يحتفى بالمطربة «أسمهان»