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الأربعاء 29 يناير 2020 الموافق 04 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا: سندرس عن كثب خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط

الأربعاء 29/يناير/2020 - 08:09 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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قالت الخارجية الفرنسية، اليوم الأريعاء، أنها ستدرس عن كثب خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأرسط.

ووفقًا لـ"سكاي نيوز"، فأن فرنسا تعيد التأكيد أن حل الدولتين ضروري للتوصل لسلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، عن خطة السلام بين فلسطين ودولة الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود، وبيني جانتس رئيس حزب أزرق أبيض، يدعمان سياسته.

وأكد ترامب أن خطته للسلام من 80 صفحة، مشيرًا إلى أن صياغة سلام بين إسرائيل والفلسطينيين مهمة صعبة ومعقدة.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن الشعب الفلسطيني يستحق فرصة لتحسين مستقبله، مشددًا على أن الشعب الفلسطيني يستحق حياة أفضل.
وأضاف ترامب: "نحن أمام خطوة كبيرة للسلام".

من ناحيته، يعقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن"، اجتماعًا طارئًا برام الله، في هذه الأثناء، بحضور قيادات حركة فتح الفلسطينية، وكذلك حضور قادة حركتي حماس والجهاد الإسلامي، في خطوة نادرة، لمناقشة التداعيات بشأن الإعلان الأمريكي.

وانطلقت مظاهرات فلسطينية حاشدة، اليوم، في كل مدن الضفة الغربية المحتلة، وقطاع غزة المحاصر، للتعبير عن الرفض الشعبي الكامل للخطة الأمريكية.

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