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الأربعاء 29 يناير 2020 الموافق 04 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة.. والقاهرة 10 درجات

الأربعاء 29/يناير/2020 - 08:01 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الأربعاء، طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلاً على شمال البلاد والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلاً على جنوب البلاد، وتتكون الشبورة المائية صباحًا على كافة الأنحاء، وتكون غائمة أحيانا مع فرصة سقوط أمطار على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، والرياح معتدلة على أغلب الأنحاء تنشط على جنوب سيناء والغردقة ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى
القاهرة 10 19
شبين الكوم 09 18
طنطا 10 18
دمنهور 10 18
الإسكندرية 11 18
بلطيم 11 18
مطروح 11 18
السلوم 07 18
سيوة 05 18
بورسعيد 11 18
دمياط 11 17
الزقازيق 10 19
الإسماعيلية 10 21
السويس 11 19
العريش 09 17
رفح 09 17
رأس سدر 11 19
نخل 01 18
نويبع 11 20
طابا 09 18
كاترين 01 13
الطور 08 18
شرم الشيخ 17 21
الغردقة 09 22
مرسى علم 12 24
الفيوم 07 20
بني سويف 07 20
المنيا 06 20
أسيوط 05 21
سوهاج 06 21
قنا 06 23
الأقصر 06 22
أسوان 06 22
أبوسمبل 09 21
الوادي الجديد 03 22
شلاتين 12 23
أبورماد 13 22
حلايب 13 21
رأس حدربة 15 21

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