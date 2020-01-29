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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البابا تواضروس يستأنف اجتماعه الأسبوعى.. اليوم

الأربعاء 29/يناير/2020 - 07:36 ص
جريدة الدستور
مونيكا جرجس
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يستأنف قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية مساء اليوم الأربعاء بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وتستضيف الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، خلال عظة البابا تواضروس الثاني، للمرة الأولى، أسبوع الصلاة من أجل الوحدة بين الطوائف، بمشاركة الطوائف المسيحية المختلفة وممثلي الكنائس المسيحية الثلاثة الكبرى، ومجلس كنائس مصر.

وتتضمن فقرات الاجتماع، الذي يقام في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، كلمات لعدد من الشخصيات إلى جانب بابا الإسكندرية، وألحان لكورس الكلية الإكليريكية.

وكانت قد بدأت الكنائس المسيحية الثلاث، أمس الثلاثاء، أسبوع الصلاة من أجل الوحدة، بكاتدرائية العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك، والتى ترأسها الأنبا باخوم النائب البطريركي، ومعاون الإيبارشية، والأب بولس جرس الأمين العام لمجلس كنائس مصر، والقس رفعت فكري الأمين العام المشارك لمجلس كنائس الشرق الأوسط.

جدير بالذكر أن البابا تواضروس الثاني، أعلن في ديسمبر الماضي، عن إيقاف عظته الأسبوعية قبيل احتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بأعياد الميلاد لمدة شهر كامل.

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