استكمال جلسة الاتفاق النهائى لمباحثات سد النهضة.. اليوم

يبدأ وزراء الخارجية والري في الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان، اليوم الأربعاء، بحضور ممثلين عن الولايات المتحدة والبنك الدولي كوسيط بدلا من مراقب فقط، اجتماعهم الأخير بواشنطن، في إطار الاتفاق على المسودة التي خرجت من الاجتماعات السابقة بشأن سد النهضة.وتضمنت المسودة 6 نقاط تحدد آليات تشغيل وملء السد، وآلية فض المنازعات التي قد تنشأ مستقبلا، والوصول إلى اتفاقية شاملة ومستدامة مبنية على التعاون المثمر لكل الأطراف.كما تتضمن بنود الاجتماع، التباحث حول ملء السد على مراحل وتنفيذه بطريقة تكيفية وتعاونية، والملء خلال موسم الأمطار بشكل عام من يوليو إلى أغسطس وسوف تستمر في سبتمبر، وتوفِّر مرحلة الملء الأولى للسد الوصول لمستوى 595 مترًا فوق مستوى سطح البحر، ويتم تنفيذ المراحل اللاحقة من الملء وفقًا لآلية يتم الاتفاق عليها، كما أنه خلال التشغيل على المدى الطويل سيعمل سد النهضة وفقًا لآلية تحدد الإطلاق، وسيتم إنشاء آلية تنسيق فعالة وأحكام لتسوية النزاعات.من جانبه قال الدكتور عباس شراقى، أستاذ الموارد المائية والرى، إن الخلاف مازال على قواعد الملء الأولى واللاحق والمتكرر وآلية التشغيل، وينتظر عرض الصيغة النهائية من الناحية الفنية والقانونية على اللجنة السداسية من وزراء الخارجية والرى فى الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، فى حضور وزير الخزانة الأمريكى ورئيس البنك الدولى اليوم فى واشنطن.وأوضح شراقى، أن الأمر قد يتطلب تدخل رؤساء الدول الثلاث والرئيس الأمريكى دونالد ترامب؛ لحسم الخلاف والوصول إلى صيغة توافقية، ولن يسمح بفشل المفاوضات كإنجاز له، بالإضافة إلى رئيس البنك الدولى الذى يرغب فى الوصول إلى حل وسط للأزمة، كما يجب الاتفاق على المدة الزمنية للتخزين وملء السد.وقال الدكتور علاء الدين الصادق، أستاذ تخطيط الموارد المائية في جامعة الخليج بالبحرين، إنه «كلنا ثقة في قدرة فريق التفاوض المصري على تحقيق الأمن المائي المصري، والخروج باتفاقية متزنة وتوافقية حول ملء وتشغيل سد النهضة بما يحقق التنمية المستدامة في الدول الثلاث، مع مراعاة الشواغل المصرية حول قواعد التخزين والتشغيل».وأوضح «الصادق»، فى تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنه يجب التفاوض على آلية التنسيق بين سد النهضة والسد العالي لمنع توقف توليد الكهرباء، وإدارة السد أثناء الجفاف في مصر وأثيوبيا والسودان، والاحتياجات الإثيوبية من النيل الأزرق أثناء تشغيل السد.