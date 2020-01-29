سر قلادة دوقة كامبريدج التي لا تفارقها

تبقي دوقة كامبريدج وزوجة الأمير ويليام كيت ميدلتون أطفالها بالقرب من قلبها، عندما تسافر، عبر قطعة من المجوهرات حفرت عليها أحرف أسمائهم الأولى.وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ظهرت كيت ميدلتون في مركز «إلي آند كاريو» في كارديف، وهي ترتدي قلادة ذهبية معاد تدويرها عيار 9 قيراط، بحسب موقع «ماري كلير».وتأتي القلادة الفاخرة من تصميم دانييلا دريبير، وتباع بسعر 1020 جنيهًا استرلينيًا (1334 دولارًا)، وتحمل اسم «غولد ميدنايت مون»، ونقشت عليها الأحرف الأولى من أسماء أطفالها الثلاثة، الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس.ويقول موقع «دانييلا درابر» عن تصميم القلادة المستوحى من القمر «القمر يمثل عالميًا إيقاع الزمن لأنه يجسد دورة الحياة، ومراحل القمر ترمز إلى الخلود والتنوير».ويمكن الحصول على نموذج عن هذه القلادة من موقع دانييلا درابر على الإنترنت danielladraper.com.وإذا كنتِ لا تملكين سعر هذه القلادة، فيمكنك الحصول على خيارات بديلة أرخص ثمنًا، مثل هذه القلادة بسعر 50 دولارًا من موقع etsy.com.وهذه القلادة يمكنك كتابة وتخصيص الحرف الذي ترغبين به لاسمك أو اسم من تحبين بسعر 350 دولارًا، من موقع neimanmarcus.com.