رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 29 يناير 2020 الموافق 04 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

قناع ثورى يخفى حبوب البشرة ويكافح الشيخوخة

الأربعاء 29/يناير/2020 - 07:15 ص
جريدة الدستور
طباعة
طرحت شركة أسترالية قناعًا ثوريًا يعتمد على أضواء الـ«LED» قادر على إخفاء حبوب الشباب العنيدة والبثور الداكنة، ويُحول البشرة المجهدة إلى أخرى مفعمة بالحيوية والنضارة، فقط بعد بضعة أسابيع، إضافة إلى أنه يكافح علامات الشيخوخة.

وأثار القناع ضجة واسعة في الآونة الأخيرة على شبكات التواصل الاجتماعي في أستراليا بعد نشر صور مذهلة للبشرة قبل وبعد استخدام هذا القناع، حسب ما ورد في صحيفة دايلي ميل البريطانية.

وأوضحت الشركة «Peppy» الأسترالية، أن منتجها أصبح المفضل لدى العديد من المشاهير ونجوم برامج التلفزيون الواقع، نظرًا لسهولة استخدامه داخل المنزل، إذ يكفي استخدامه مرتين إلى 3 مرات أسبوعيًا لمدة 10 دقائق في كل مرة.

طريقة العلاج
وقالت الشركة إن القناع يعتمد على أضواء علاجية مختلفة بين زرقاء وحمراء وصفراء وبأطوال موجية معينة لعلاج البشرة، تستهدف البكتيريا المسببة لحب الشباب ويزيل السموم ويمنع التجاعيد.

وأشارت الشركة إلى أن الضوء الأزرق يقضي على البكتيريا من جذورها المُسببة لحبوب الشباب، ويُحسن نوعية البشرة ويقلص من المسامات الواسعة، أما الضوء الأحمر يعمل على ترطيب البشرة، ويعزز الكولاجين داخلها، ويقضي على التجاعيد أيضًا، فيما يقوم الضوء الأصفر بتحسين الدورة الدموية للبشرة ويقلل التصبغات وخشونة الجلد.

وأوضحت الشركة أن معظم الذين استخدموا القناع بشكل مستمر لاحظوا تحسين في بشرتهم، وتقليل في حب الشباب بعد جلسات علاجية من 3 إلى مرات مرات، مع ملاحظة نتائج مذهلة بعد 12 جلسة علاجية.

يتاح القناع حاليًا بسعر يتراوح بين 179 و250 دولارًا أمريكيًا، مشيرة الشركة إلى أن القناع يتضمن عصابة حول العينين لحمايتها من الضوء.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

أسرار النشيد الوطني لمصر.. «عبد الناصر رفض كلمة الله أكبر لسبب غريب»

منذ حوالي 11 ساعة

النيابة العامة تجرى تحقيقات عاجلة في واقعة «فتاة دار الأيتام» بالشرقية

منذ حوالي 17 ساعة

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظة القاهرة

منذ حوالي 17 ساعة

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بالاسكندرية برقم الجلوس

الصور

image description

رئيس الوزراء يتفقد الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

ورشة تدريبية «لميسرى الابتكار» بأسوان (صور)

image description

انطلاق مؤتمر تجديد الخطاب الدينى

image description

تأجيل محاكمة المتهمين بحريق خط بترول إيتاي البارود

image description

«التحول الأخضر».. انطلاق فعاليات يوم البيئة بمطروح

الأكثر قراءة

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظة القاهرة

أول تعليق من السعودية على «خطة السلام الأمريكية»

«صحة الإسكندرية» تكشف حقيقة ظهور أول حالة لفيروس كورونا الجديد فى مصر

الإمارات تعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد

إنفوجراف

image description

ما هو البلاغ الكاذب.. وما عقوبته؟ (انفوجراف)

image description

مصر تحقق تقدمًا ملحوظًا بمؤشر التنافسية العالمى 2019 (إنفوجراف)

image description

مشاهير أصيبوا بالزهايمر فى آخر أيام حياتهم.. (انفوجراف)

image description

كيفية ومزايا الالتحاق بمعهد معاونى الأمن (انفوجراف)

أيام زمان

أسرار النشيد الوطني لمصر.. «عبد الناصر رفض كلمة الله أكبر لسبب غريب»

سر قرار أم كلثوم اعتزال الفن بعد ثورة يوليو.. «شخصية مهمة أمرتها بالتراجع»

اعترافات أول محامية في تاريخ مصر.. «كنت بلمع حذاء زوجي»

لعبة الحظ.. هكذا حصلت ليلى مراد على البراءة من العمالة لإسرائيل

نجم الساعة

أسرار النشيد الوطني لمصر.. «عبد الناصر رفض كلمة الله أكبر لسبب غريب»

الصحة

6 إرشادات لحماية طفلك من فيروس «كورونا»

دراسة: السرطان يمكن أن ينتقل بالعدوى

مرض خطير يظهر منذ الولادة

اكتشاف فيروسات عمرها 15 ألف سنة في جليد التبت

منوعات

قناع ثورى يخفى حبوب البشرة ويكافح الشيخوخة

سر قلادة دوقة كامبريدج التي لا تفارقها

نجوم الرياضة والإعلام وهشام عباس في حفل افتتاح بطولة الصيد للناشئين برعاية zed

دراسة صادمة: السفن التجارية تهدد الحياة البحرية

مقالات الرأي
منى رجب
ضرورة تجديد الخطاب الدينى
د.مينا بديع عبدالملك
مواقف رائعة من بطريرك منقاد بروح الله
مؤمن المحمدي
عربى أصيل
ثروت الخرباوي
رسالة إلى الجيش المصرى
المزيد

الثقافة

أنشطة مجانية بـ«بيت السناري» في إجازة نصف العام

الليلة.. صالون الأوبرا الثقافى يحتفى بالمطربة «أسمهان»

غدًا.. انطلاق مؤتمر الثقافة والإبداع الـ5 بجامعة الدول العربية

مصطفى الفقي: جولات «الطيب» صححت مفاهيمَ مغلوطة عن الإسلام