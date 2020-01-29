قناع ثورى يخفى حبوب البشرة ويكافح الشيخوخة

طرحت شركة أسترالية قناعًا ثوريًا يعتمد على أضواء الـ«LED» قادر على إخفاء حبوب الشباب العنيدة والبثور الداكنة، ويُحول البشرة المجهدة إلى أخرى مفعمة بالحيوية والنضارة، فقط بعد بضعة أسابيع، إضافة إلى أنه يكافح علامات الشيخوخة.وأثار القناع ضجة واسعة في الآونة الأخيرة على شبكات التواصل الاجتماعي في أستراليا بعد نشر صور مذهلة للبشرة قبل وبعد استخدام هذا القناع، حسب ما ورد في صحيفة دايلي ميل البريطانية.وأوضحت الشركة «Peppy» الأسترالية، أن منتجها أصبح المفضل لدى العديد من المشاهير ونجوم برامج التلفزيون الواقع، نظرًا لسهولة استخدامه داخل المنزل، إذ يكفي استخدامه مرتين إلى 3 مرات أسبوعيًا لمدة 10 دقائق في كل مرة.طريقة العلاجوقالت الشركة إن القناع يعتمد على أضواء علاجية مختلفة بين زرقاء وحمراء وصفراء وبأطوال موجية معينة لعلاج البشرة، تستهدف البكتيريا المسببة لحب الشباب ويزيل السموم ويمنع التجاعيد.وأشارت الشركة إلى أن الضوء الأزرق يقضي على البكتيريا من جذورها المُسببة لحبوب الشباب، ويُحسن نوعية البشرة ويقلص من المسامات الواسعة، أما الضوء الأحمر يعمل على ترطيب البشرة، ويعزز الكولاجين داخلها، ويقضي على التجاعيد أيضًا، فيما يقوم الضوء الأصفر بتحسين الدورة الدموية للبشرة ويقلل التصبغات وخشونة الجلد.وأوضحت الشركة أن معظم الذين استخدموا القناع بشكل مستمر لاحظوا تحسين في بشرتهم، وتقليل في حب الشباب بعد جلسات علاجية من 3 إلى مرات مرات، مع ملاحظة نتائج مذهلة بعد 12 جلسة علاجية.يتاح القناع حاليًا بسعر يتراوح بين 179 و250 دولارًا أمريكيًا، مشيرة الشركة إلى أن القناع يتضمن عصابة حول العينين لحمايتها من الضوء.