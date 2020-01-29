أمريكا: لم نطالب شركات الطيران بوقف الرحلات إلى الصين

أفادت قناة «العربية»، في نبأ عاجل لها، بأن متحدث باسم الإدارة الأمريكية أعلن عدم طلب الولايات المتحدة من شركات الطيران وقف الرحلات إلى الصين.وكانت تقارير إخبارية أفادت، مساء أمس الثلاثاء، بأن مسؤولين بالبيت الأبيض اتصلوا بالمديرين التنفيذيين لشركات الطيران الأمريكية وأبلغوهم بأنهم يدرسون تعليق الرحلات الجوية من الصين إلى الولايات المتحدة بسبب ارتفاع عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن فيروس كورونا، وذلك حسبما نقلت شبكة «سي إن بي سي» عن مسؤولين مطلعين لم تكشف عنهم.وأفادت الشبكة، في وقت سابق، بأن البيت الأبيض يدرس فرض قيود على السفر إلى الصين.وأعلنت الصين ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد إلى 132 حالة وفاة، فضلا عن 5974 حالة إصابة مع انتشار الفيروس في 31 إقليما.