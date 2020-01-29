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رئيس التحرير التنفيذي
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تكنولوجيا

منصة أمريكية لتعقب «كورونا» على الإنترنت

الأربعاء 29/يناير/2020 - 03:25 ص
جريدة الدستور
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أطلق مركز علوم وهندسة الأنظمة الأمريكية منصة معلومات على الإنترنت تتعقب انتشار فيروس كورونا القاتل وهو يشق طريقه عبر الصين وخارجها.

وتستقي لوحة القيادة الحية البيانات من منظمة الصحة العالمية، ومن مراكز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة والصين وأوروبا، لإظهار جميع الحالات المؤكدة والمشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، إلى جانب المرضى الذين تم شفاؤهم والوفيات.

ويتم عرض البيانات من خلال نظام معلومات رسومية حول انتشار الفيروس القاتل بالإضافة إلى تقارير يتم تحديثها باستمرار وخرائط المناطق المصابة.

وقالت الدكتورة نانسي ميسونييه، مديرة المركز الوطني للتحصين من أمراض الجهاز التنفسي، في مؤتمر طبي يوم الإثنين، إن المخاطر العامة في الولايات المتحدة في الوقت الحالي لا تزال منخفضة.

وأضافت" "نحن نتفهم أن الكثير من الناس في الولايات المتحدة قلقون بشأن هذا الفيروس وكيف سيؤثر على الأمريكيين"، "كل يوم نتعلم المزيد، كل يوم نقوم بتقييم الوضع لمعرفة السبل الفعالة لمواجهة خطر هذا الفيروس".

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