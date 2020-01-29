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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

بعثة الزمالك تغادر مطار القاهرة متجهة إلى أنجولا

الأربعاء 29/يناير/2020 - 05:44 ص
جريدة الدستور
محمود السعدى
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غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مطار القاهرة الدولى، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، متجهة إلى أنجولا، استعدادا لمواجهة مضيفه أول أغسطس الأنجولي، يوم السبت المقبل، فى إطار مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وترأس بعثة الزمالك المستشار أحمد جلال نائب رئيس النادى، والتي غادرت على متن طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية المتجهة إلى مطار أديس ابابا الدولى كـ«ترانزيت»، ثم تستقل طائرة أخرى تابعة للخطوط الإثيوبية أيضا إلى العاصمة الأنجولية لواندا.

وكان الزمالك قد ضمن تأهله لدور ربع النهائي من البطولة، كثاني المجموعة الأولى مع مازيمبي الكونغولي، ويدخل المباراة في رصيده 8 نقاط، بعد خمس جولات من دور الـ16.

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