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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أستراليا تدعو مواطنيها إلى إعادة النظر في السفر إلى الصين

الأربعاء 29/يناير/2020 - 03:01 ص
جريدة الدستور
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دعا رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون مواطنيه إلى إعادة النظر في أي خطط للسفر إلى الصين، وذلك على خلفية انتشار فيروس «كورونا» المستحدث.

ونقلت وكالة «بلومبرج» عن موريسون تصريحات أدلى بها، اليوم الأربعاء، لوسائل إعلام في كانبرا، بأن هناك خططا وضعتها بلاده لإجلاء رعاياها «المعرضين للخطر» في إقليم خوبي الصيني.

وكانت الصين أعلنت، في وقت سابق اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس «كورونا» المستجد إلى 132 حالة وفاة، فضلا عن 5974 حالة إصابة مع انتشار الفيروس في 31 إقليما.

ودفع تفشي الفيروس الذي بدأ في مدينة ووهان عاصمة إقليم هوبي الصين لتعزيز الإجراءات الرامية إلى احتواء الفيروس، بما في ذلك وقف وسائل النقل العام في عشر مدن وإغلاق المعابد خلال السنة القمرية الجديدة وإغلاق جزء من سور الصين العظيم.

وأثار تفشي فيروس كورونا الجديد حالة من القلق لأنه ما زال هناك كثير من الغموض يكتنفه مثل مدى خطورته ومدى سهولة انتقاله بين البشر، ويمكن أن يسبب الفيروس الالتهاب الرئوي الذي يكون مميتا في بعض الحالات.

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