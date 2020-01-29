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الأربعاء 29 يناير 2020 الموافق 04 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس الجزائري يوفد «جراد» لتمثيل بلاده بـ«اجتماع برازافيل» حول ليبيا

الأربعاء 29/يناير/2020 - 02:55 ص
جريدة الدستور
وكالات
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يرأس رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، غدا الخميس، وفد بلاده في الاجتماع الثامن لرؤساء دول وحكومات أعضاء اللجنة العليا للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا، والمقرر عقده في العاصمة الكونغولية برازافيل.

وجاءت مشاركة «جراد» بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي تلقى في وقت سابق دعوة من نظيره الكونغولي دونيس ساسو نجيسو، للمشاركة في هذا الاجتماع.

ويرأس «نجيسو» اللجنة العليا للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا، التي تضم أيضا الجزائر ومصر وتونس وجنوب أفريقيا والنيجر وتشاد.

ويهدف اجتماع برازافيل، الذي يأتي بعد أيام قليلة من مؤتمر برلين واجتماع دول وزراء خارجية الجوار الليبي بالجزائر، إلى إسماع صوت أفريقيا في حل الأزمة المستمرة بليبيا، وبحث سبل التسوية بهذا البلد وفقا لمخرجات مؤتمر برلين.

ومن المنتظر أن يشارك في هذا الاجتماع رؤساء دول وحكومات أعضاء اللجنة العليا للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا، ودول الجوار الليبي، وممثلو الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ودول الساحل، إضافة إلى الدول التي لها علاقة بالأزمة الليبية ومختلف الأطراف الليبية.

وقالت الرئاسة الكونغولية، في بيان لها الثلاثاء، إن اجتماع برازافيل الذي يعقد قبل القمة الـ 33 للاتحاد الأفريقي، سيسمح للجنة العليا ولكل رؤساء الدول والحكومات التأكيد على موقف أفريقيا الذي يجنح لتشجيع الحوار بين الليبيين من أجل ايجاد حل للنزاع قبل أية عملية انتخابية.

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