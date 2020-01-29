مطار القاهرة يستقبل 15 فوجًا سياحيًا.. اليوم

يستقبل مبنى الركاب رقم ٢ بمطار القاهرة الدولي، والمخصص لرحلات شركات الطيران العربية والأجنبية، طوال اليوم الأربعاء، 15 فوجا سياحيا قادمين من مختلف دول العالم، لزيارة المعالم السياحية والحضارية والأثرية بالمدن المصرية، وذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الداخلية، تزامنًا مع حالة الاستقرار التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية.وكان الطيار محمد منار عنبه، وزير الطيران المدني، قد شدد على ضرورة تقديم كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة للوفود الركابية والسياحية الوافدة إلى مصر، ومحاولة استغلال حالة الاستقرار التى تشهدها البلد خلال الفترة الحالية، وجذب أكبر عدد من الوفود السياحية من شتى دول العالم، بما يعود بالنفع على منظومة الطيران المدنى المصرى والذى يتمتع بسمعة طيبة فى صناعة النقل الجوى العالمى.