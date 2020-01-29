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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت تستغنى عن عمالة 25 ألف وافد بالقطاع الحكومى.. قريبًا

الأربعاء 29/يناير/2020 - 03:48 ص
جريدة الدستور
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أعلن خليل الصالح، رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية بالكويت، إنهاء خدمة 4640 وافدًا تم الاستغناء عنهم في سنتين، بالإضافة إلى أن هناك توجه لإنهاء خدمة 25 ألفا آخرين سيشملهم الإحلال قريبا.

وشملت القرارات التى أعلن عنها «الصالح»، عقب اجتماع اللجنة، أمس الثلاثاء، لمناقشة سياسة الدولة بخصوص الإحلال والتوظيف، تقليص عدد الكويتيين الذين ينتظرون التوظيف إلى 6 آلاف، وسيتم توظيف 1500 في القطاع المصرفي خلال الأيام المقبلة.

ونقلت صحيفة «الرأي» الكويتية في عددها الصادر، اليوم الأربعاء، عن «الصالح» قوله إنه تم خفض عدد الكويتيين المنتظرين للوظيفة في الديوان إلى ستة آلاف فقط وسيتم توزيعهم على الجهات الحكومية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا «وجود توجه لإنهاء خدمة 25 ألف وافد في القطاع الحكومي وإحلال الكويتيين بدلا منهم خلال الفترة المقبلة».

وأضاف «الصالح» أنه وفق سياسة الإحلال تم الاستغناء عن 3140 وافدا في العام 2017، و1500 وافد في العام 2018، وفقا لما أفاد ممثلو الديوان في الاجتماع الذي استعرض المقترحات النيابية المقدمة والتي تصب غالبيتها في قوانين الخدمة المدنية المتعلقة بالتوظيف بالإضافة إلى توظيف أبناء الكويتية وضرورة استثنائهم من سياسة الإحلال.

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