مستشفى «مصر للطيران» تناقش عمليات تحويل المسار للسمنة.. اليوم

تشهد مستشفى مصر للطيران، ظهر اليوم الأربعاء، محاضرة علمية عن «التسريب» بعد عمليات تحويل المسار في حالات السمنة المفرطة، وسيقوم بالقائها الدكتور عبدالله الراعي، وذلك في القاعة الرئيسية بالدور الأرضي.ويأتي ذلك في إطار حرص مسئولى المستشفى على الاهتمام بزيادة إقامة المحاضرات والمناظرات والندوات الطبية بكافة التخصصات، فى ظل التطورات الكبيرة التى تشهدها مستشفى مصر للطيران حاليًا بجميع الأقسام، وكذلك الأجهزة والتقنيات العالمية الحديثة، فضلًا عن استخدام الأساليب العلاجية الجديدة والمستوى العالي من الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.ومن المقرر أن تشهد مستشفى «مصر للطيران» البدء فى تنفيذ خطة التطوير والتحديث التى وضعت من جانب مسئولى المستشفى، وذلك لاستيعاب أعداد المترددين عليها خلال الفترة القادمة، عبر زيادة التجهيزات والمعدات وإدخال التقنيات الحديثة مثل التردد الحرارية في علاج أورام الغدة الدرقية، وحقن الأعصاب، وعلاج الانزلاقات الغضروفية، وكذا الاستعانة بالخبرات الطبية المختلفة، وعلى أعلى مستوى من الكفاءة والمهنية، بالإضافة إلى التعاون مع الخبرات الأجنبية في جميع التخصصات.ويولي الطيار محمد منار عنبه، وزير الطيران المدنى، اهتمامًا كبيرًا، منذ توليه مهام منصبه، بالعمل على زيادة تطوير وتحديث المنظومة الطبية بالمستشفى بجميع التخصصات عبر استخدام أحدث الأساليب العلاجية والاستشفائية أسوة بكبرى المستشفيات الخاصة.