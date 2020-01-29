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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«نيكي» يرتفع 0.40% في بداية التعامل ببورصة طوكيو

الأربعاء 29/يناير/2020 - 02:33 ص
جريدة الدستور
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صعد مؤشر «نيكي» القياسي في بداية التعامل ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الأربعاء، حيث ارتفع 0.40 في المئة إلى 23309.32 نقطة، في حين صعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.20 في المئة إلى 1695.65 نقطة.

يذكر أن مؤشر «نيكي» القياسي انخفض، أمس الثلاثاء، في بداية التعامل ببورصة طوكيو للأوراق المالية، حيث هبط 0.93 في المئة إلى 23126.93 نقطة، في حين نزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.88 في المئة إلى 1687.53 نقطة.

كما هبط «نيكي» في بداية التعامل، أول أمس الإثنين، وتراجع 1.68 في المئة إلى 23427.90 نقطة، في حين هبط مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقا 1.59 في المئة إلى 1702.98 نقطة.

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