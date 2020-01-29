إغلاق فرع شركة ألمانية مؤقتا بعد إصابة 4 موظفين بـ«كورونا»

أعلنت شركة إنتاج قطع غيار السيارات الألمانية «فيباستو»، مساء الثلاثاء، أنها أغلقت بشكل مؤقت مكتبها في بافاريا بعد إصابة أربعة موظفين بفيروس «كورونا» المستجد، ومصدره الصين.وقالت الشركة، ومقرها ستوكدورف في منطقة شتارنبرج، في بيان لها، إنها ستظل مغلقة حتى يوم الأحد، كما تم إبلاغ الموظفين في مقر الشركة بعدم السفر داخل ألمانيا أو خارجها.ودفع تفشي الفيروس الذي بدأ في مدينة ووهان عاصمة إقليم هوبي الصين لتعزيز الإجراءات الرامية إلى احتواء الفيروس، بما في ذلك وقف وسائل النقل العام في عشر مدن وإغلاق المعابد خلال السنة القمرية الجديدة وإغلاق جزء من سور الصين العظيم.وأثار تفشي فيروس كورونا الجديد حالة من القلق لأنه ما زال هناك كثير من الغموض يكتنفه مثل مدى خطورته ومدى سهولة انتقاله بين البشر، ويمكن أن يسبب الفيروس الالتهاب الرئوي الذي يكون مميتا في بعض الحالات.