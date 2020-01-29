زيادة الرحلات الداخلية إلى المدن السياحية بمطار القاهرة

تشهد صالات السفر الداخلية بمباني الركاب رقم 1 و3 بمطار القاهرة الدولي، والمخصص لرات شركات الطيران الوطنية والخاصة المصرية، خلال الآونة الأخيرة زيادة في الكثافة الركابية المتجهة إلى المدن ذات المقاصد السياحية، تزامنًا مع بدء إجازة نصف العام الدراسي.وتسير شركات الطيران الخاصة المصرية من مبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة القديم، أكثر من 40 رحلة جوية داخلية من وإلى المطارات السياحية لنقل أكثر من 9 آلاف راكبًا مصريًا وأجنبيًا.كما بدأت شركة مصر للطيران في زيادة الرحلات الداخلية إلى المدن السياحية بمرحلتي السفر والوصول، عبر صالة السفر الداخلية بمبنى الركاب رقم 3.ومن جانبها، تقدم السلطات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعاونة والعلاقات العامة بشركتي ميناء القاهرة الجوي ومصر للطيران، كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة للوفود الركابية والسياحية بمرحلتي السفر والوصول، والعمل على تذليل كافة العقبات التي ربما تواجه تلك الوفود.