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الأربعاء 29 يناير 2020 الموافق 04 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

عجز الموازنة الأمريكية يتخطى التريليون دولار

الأربعاء 29/يناير/2020 - 01:19 ص
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أعلن مكتب الميزانية في الكونجرس الأمريكي، أمس الثلاثاء، موازنة الحكومة الاتحادية في السنة المالية الحالية 2020.

وقال مكتب الميزانية في الكونجرس الأمريكي، في بيان له، إن عجز موازنة الحكومة في طريقه لتجاوز عتبة التريليون دولار في السنة المالية 2020.

وتوقع مكتب الميزانية أن يرتفع العجز من 4.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.4 بالمئة على مدى السنوات العشر القادمة، مشيرًا إلى أن العجز سيصل على المدى الطويل إلى مستويات لم يشهدها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

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