ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات فى البرازيل إلى 59 قتيلًا

أسفرت الفيضانات المدمرة والانهيارات الأرضية في جنوب شرقي البرازيل عن مقتل 59 شخصًا على الأقل، وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام المحلية.وذكرت وكالة أنباء إجانسيا برازيل الوطنية، أن 50 ضحية قتلوا في ولاية ميناس جريس و9 في ولاية إسبيريتو سانتو المجاورة.يشار إلى أن ما يقرب من 30 ألف شخص أجبروا على مغادرة منازلهم في الولايتين منذ الأسبوع الماضي، وتم إعلان حالة الطوارئ في 101 من المدن والتجمعات السكانية في ميناس جريس، بما في ذلك العاصمة الإقليمية بيلو هوريزونتي.وذكرت خدمة الطقس البرازيلية "إنميت" أن العاصمة الإقليمية بيلو هوريزونتي شهدت هطول أمطار هي الأكثر غزارة منذ أكثر من 110 أعوام، وهطل ما مجموعه 8.171 لتر من مياه الأمطار لكل متر مربع خلال 24 ساعة.