مطار القاهرة ينفى اكتشاف إصابة راكب بفيروس كورونا

نفت مصادر مسؤولة بمطار القاهرة الدولي، اكتشاف إصابة أحد الركاب بفيروس "كورونا 2" قادمًا من إحدى دول شرق آسيا، مؤكدة أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية، بالإضافة إلى استمرار إعلان حالة الطوارىء القصوى بإدارة الحجر الصحى، وفقًا لتوجيهات وإرشادات وزارة الصحة والسكان لمنع انتشار الفيروس القاتل إلى البلاد.وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، ان سلطات الحجر الصحى بجميع صالات مطار القاهرة، تواصل إعلان حالة الاستنفار القصوى، للكشف على الركاب القادمين من دول شرق آسيا، خاصة بعد انتشار فيروس كورونا القاتل، حيث يتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من أجل ضمان السلامة الصحية والوقائية للركاب والعاملين بمطار القاهرة خاصة في ظل المخاوف الدولية من انتشار الفيروس الخطير.وأشارت المصادر إلى أن، هناك تنسيق وتعاون تام بين وزارتي الطيران المدني والصحة والسكان وجميع الجهات المعنية العاملة بمطار القاهرة الدولى، منذ ظهور هذا الفيروس على الصعيد الدولي، حيث يتم المتابعة الدقيقة بين كافة الجهات.وكان الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني ونائبه الطيار منتصر ميهوب مناع والمهندس محمد سعيد رئيس الشركة القابضة للمطارات، قد تفقدوا إدارة الحجر الصحى بمطار القاهرة، لمتابعة الإجراءات الوقائية التي يتم اتخاذها لحماية الركاب والعاملين بالمطار، حيث وجه الوزير بضرورة اتباع المعايير والضوابط الدقيقة من أجل تطبيق أعلى درجات الوقاية ومنع انتشار العدوى وفقًا لمتطلبات منظمة الصحة العالمية من خلال الفحص الطبى الشامل لجميع الرحلات الجوية وبخاصة القادمة من المدن الصينية إلى جمهورية مصر العربية.