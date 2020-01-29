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الأربعاء 29 يناير 2020 الموافق 04 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

انتظام حركة الطيران والركاب بمطار القاهرة

الأربعاء 29/يناير/2020 - 01:00 ص
مطار القاهرة
مطار القاهرة
محمود السعدى
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شهدت الحركة الركابية والجوية بميناء القاهرة الجوى خلال الساعات الماضية، انتظامًا في عمليات الإقلاع والهبوط، حيث لم يتلقى برج المراقبة الملاحية بمطار القاهرة الدولي، اية اخطارات من جانب شركات الطيران العالمية إخطارات تفيد بإلغاء أو تأجيل اية رحلات تابعة لهم.

وتقوم السلطات المختصة بمطار القاهرة الدولي، بتقديم كافة الخدمات والتسهيلات والتيسيرات اللازمة للوفود الركابية، بالتنسيق مع الجهات المعاونة والعلاقات العامة بشركتى ميناء القاهرة الجوى ومصر للطيران.

وتشهد صالات مطار القاهرة الدولي الدولية والداخلية، خلال الأيام القليلة الماضية زيادة في الكثافة الركابية والجوية الوافدة إلى المطار، تزامنًا مع بدء أجازات نصف العام الدراسي، فضلًا عن حرص آلاف السائحين العرب والأجانب لزيارة المدن المصرية خلال تلك الفترة.

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