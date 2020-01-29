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الأربعاء 29 يناير 2020 الموافق 04 جمادى الثانية 1441
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مؤلفة فيلم «بين بحرين»: الفيلم لا ينحاز للنساء

الأربعاء 29/يناير/2020 - 12:38 ص
بين بحرين
بين بحرين
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قالت الكاتبة مريم نعوم، مؤلفة فيلم «بين بحرين»، إن الفيلم يزخر بالكثير من النماذج الجيدة للرجل المصري، رافضة اتهام العمل بالإساءة للرجل والانحياز للنساء.

وأضافت «نعوم»، خلال ندوة الفيلم بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ51، أمس الثلاثاء، أن الفيلم قدم النماذج السلبية للمرأة كذلك ولا يمكن اتهامه بالانحياز للنساء، وانتقد عددا من النماذج النسائية السيئة، موضحة أن العمل حاول تقديم نماذج طبيعية وواقعية من الشارع بدون أي محاولة لتجميل المشهد.

وأشارت إلى أن الفيلم لم يتحامل كذلك على الرجل وقدم عدة نماذج داعمة للمرأة ومتفهمة لها، فهناك والد الدكتورة وهو نموذج إيجابي نجح أن يزرع في نجلته الطموح، وكذلك الداعية المستنير، وحتى بطل الفيلم جمع بين بعض المواقف الإيجابية إزاء المرأة وكذلك السلبية.

ونوهت مريم نعوم بأن الفيلم لن يكتفي بالعرض في دور السينما بالقاهرة وحدها، ولكن هناك فكرة بوصوله إلى أكبر عدد من المشاهدين عبر عرضه بقصور الثقافة ومراكز دعم المرأة، إلى جانب شاشة التليفزيون.

وحصل الفيلم على جائزتين من مهرجان «بروكلين» السينمائي، وهما جائزة أفضل فيلم روائي، وجائزة الإنجاز الفني في السيناريو، ليصبح رصيد الفيلم 4 جوائز، حيث حصل من قبل عند عرضه بمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة على جائزتين، الأولى كأفضل فيلم يدعم قضايا المرأة، والثانية أفضل إخراج المقدمة من نقابة المهن السينمائية.

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