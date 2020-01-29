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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

حفل توقيع «كنت صبيًا فى الثمانينيات» بمعرض الكتاب.. اليوم

الأربعاء 29/يناير/2020 - 12:36 ص
محمود عبدالشكور
محمود عبدالشكور
نضال ممدوح
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تُقيم دار الكرمة للنشر٬ حفل إطلاق وتوقيع كتاب «كنت شابًا في الثمانينيات»، والصادر حديثًا عن الدار للناقد الفني محمود عبدالشكور٬ وذلك في السادسة مساء اليوم الأربعاء٬ بمعرض القاهرة الدولى للكتاب 2020 بجناح دار الكرمة، صالة 2 - B18.

وفي هذا الكتاب يستكمل «عبدالشكور» ما كان قد بدأه فى كتاب سابق بعنوان «كنت صبيًا فى السبعينيات» من محاولة الشهادة على حقبة عاشها بكل تفاصيلها، حيث يمتزج الخاص بالعام، وهذه المرة يكتب عن الفترة من 1980 إلى 1990.

ويكتب «عبدالشكور» عن سنوات حسنى مبارك الأولى٬ عن زملاء الدراسة٬ عن الأفلام والمسرحيات٬ عن أحداث الأمن المركزى والسفينة أكيلى لاورو والمدينة الجامعية.. عن موت صلاح جاهين وفوز محفوظ بنوبل.. عن ظهور عمرو دياب وتألق منير.. وغيرها من الأحداث التي عاصرها في فترة الثمانينيات.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد افتتح، الأربعاء 22 يناير، فعاليات النسخة 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، رفقة عدد من الوزراء على رأسهم الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة.

وتقام فعاليات هذه الدورة خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في ضاحية التجمع الخامس في محافظة القاهرة.

وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.

الهيئة العامة المصرية للكتاب تتعاون مع «دار الهلال» لنشر موسوعة «شخصية مصر» للكاتب الكبير جمال حمدان شخصية عام معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ51 كاملة، والتي تضم 4 أجزاء لعرضها في مكتبة الأسرة بالمعرض، كما ستتعاون الهيئة مع دار الهلال أيضًا لنشر 8 عناوين لجمال حمدان منها «استراتيجية الاستعمار والتحرير» و«الاستعمار والتحرير في العالم العربي».

وتشارك في الدورة الحالية 900 دار نشر بزيادة قدرها 25% عن الدورة السابقة فضلًا عن 99 توكيلًا، ويبلغ إجمالي عدد الأنشطة المقرر إقامتها على مدار أيامه 925 فعالية، ويشارك فيها 3502 مشارك، ويبلغ عدد الدول المشاركة 38 دولة بزيادة 3 دول.

وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.

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