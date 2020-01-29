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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

النائب العام يعقد لقاءً ثنائيًا مع نظيره السعودى.. (صور)

الأربعاء 29/يناير/2020 - 12:26 ص
صورة من الحدث
صورة من الحدث
حسام محفوظ
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عقد النائب العام المستشار حمادة الصاوي لقاء مع نظيره السعودي الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، صباح اليوم الثلاثاء؛ حيث تناولا أطر وآفاق التعاون بين البلدين، مؤكدين على أهمية سرعة التعاون بين النيابتين في ملفات الاسترداد والإنابات القضائية.

وحضر النائب العام ونظيره السعودي ظهر اليوم عروضًا تقديمية لأعضاء من النيابة العامة المصرية في إطار نقل الخبرات بين النيابتين.

ووجه النائب العام دعوة للمستشار عبد الله عصر رئيس محكمة النقض، والمستشار عمر مروان وزير العدل، وسفير مصر لدى المملكة العربية السعودية ونظيره السعودي بالقاهرة؛ لحضور مأدبة عشاء بقصر عابدين أقيمت مساء اليوم احتفاء بالنائب العام السعودي والوفد المرافق له.

وكان النائب العام قد استقبل النائب العام السعودي مساء أمس الإثنين في زيارة تستغرق يومين.

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