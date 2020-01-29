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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

زلزال عنيف يضرب جامايكا وتحذيرات من تسونامى

الأربعاء 29/يناير/2020 - 03:19 ص
جريدة الدستور
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أعلنت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن زلزالًا قوته 7.3 درجة وقع على بعد 117 كيلومترًا شمال غربي بلدة لوكيا الساحلية في جامايكا.

وأضافت الهيئة - حسبما أفادت قناة «سكاى نيوز» الإخبارية، أمس الثلاثاء، أن الزلزال كان على عمق نحو عشرة كيلومترات.

وحذر المركز الدولي للمعلومات بشأن موجات المد العملاقة «تسونامي» قائلًا: «إنه تم توجيه تحذير لبليز وهندوراس والمكسيك وجزر الكايمان وجامايكا من حدوث موجات مد عملاقة "تسونامي" يصل ارتفاعها إلى متر بعد هذا الزلزال».

وذكر المركز الدولي، أن قوة الزلزال بلغت 7.7 درجة، وتوجه سكان جامايكا إلى وسائل التواصل الاجتماعي فورًا لنشر صور.

وشعر سكان في كوبا القريبة كذلك بالهزة، وفقًا لتقارير أولية، ولا سيما في هافانا وعدة مقاطعات في الجزيرة.

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