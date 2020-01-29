الليلة.. صالون الأوبرا الثقافى يحتفى بالمطربة «أسمهان»

يحتفى صالون الأوبرا الثقافي٬ في السابعة من مساء اليوم الأربعاء٬ بالمطربة "أسمهان" خلال الأمسية التي تقام على المسرح الصغير وتستضيف كلًا من: عادل السيد رئيس جمعية محبي فريد الأطرش، الناقد اللبناني دكتور محمود الأحمدية ويديره الفنان أمين الصيرفي.ويتخلل الأمسية عرض فيلم تسجيلي عن أسمهان بعنوان "لحن لم يتم" يتناول مشاهد من حياة الفنانة الراحلة وأهم أعمالها إلى جانب فقرات غنائية للمطربتين الصاعدتين فرح بسمة - أسمهان عادل والمغربية إيمان بن يحيى بمصاحبة الموسيقار هانى نديم.يذكر أن "أسمهان" تنتمي إلى آل الأطرش إحدى العائلات العريقة في جبل الدروز جنوب سوريا والتى كان لها دور هام في التصدي للاستعمار الفرنسي لسوريا، اسمها الحقيقي آمال فهد فرحان إسماعيل الأطرش، بعد وفاة والدها عام 1925 اضطرت للسفر مع والدتها وشقيقيها فؤاد وفريد الأطرش من سوريا إلى القاهرة هربًا من الفرنسيين، تجلت موهبتها الفنية منذ الصغر، واتجهت إلى مشاركة شقيقها فريد الأطرش الغناء في صالة ماري منصور في شارع عماد الدين بعد تجربتها بجانب والدتها في حفلات الأفراح والإذاعة المحلية.وفي عام 1941 مثلت أول أفلامها انتصار الشباب بمشاركة شقيقها فريد، وفي عام 1944 شاركت في فيلم غرام وانتقام وسجلت فيه مجموعة من أغانيها وشهد الفيلم نهايتها الفنية حيث تزوجت من الأمير حسن الأطرش عام 1933 وانتقلت معه إلى جبل الدروز في سوريا وهناك رزقت بابنة وحيدة هي "كاميليا" ثم عادت إلى مصر بعد خلاف مع زوجها، ثم تزوجت مرة أخرى من المخرج "أحمد بدرخان" لكن زواجهما انهار سريعًا دون أن تتمكن من نيل الجنسية المصرية٬ التي فقدتها حين تزوجت الأمير حسن الأطرش وتوفيت عام 1944 عن عمر 32 عام بعد ان سقطت سيارتها في ترعة الساحل برأس البر، وكان الكاتب "ثروت الخرباوي" قد أشار في حديثه مع الدكتور محمد الباز٬ في إحدي حلقات برنامجه "٩٠ دقيقة" إلي ضلوع جماعة الإخوان المسلمين في قتلها.