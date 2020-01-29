رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 29 يناير 2020 الموافق 04 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

MTM تطلق ألبومها الجديد «أرجوك ما تفصلنيش».. (فيديو)

الأربعاء 29/يناير/2020 - 12:24 ص
MTM
MTM
حسن امين
طباعة
أطلقت فرقة MTM ألبومها الغنائي الجديد «أرجوك ما تفصلنيش»، ضم في جعبته 8 أغنيات مختلفة، ظهرت جميعها بشكل فيديو كليب «ليريكال»، منها «مسرحية»، «نوتي بوي»، «مش ندمان»، و«شكرا يا حبايبي».

وظهرت MTM عبر الألبوم المنتظر بشكل موسيقي مغاير وجديد تمامًا عن المعتاد في رحلتها الممتدة لأكثر من 15 سنة، مزجت خلاله بين نمط «الراب» و«آر اند بي» و«الهاوس»، وخلطة موسيقية بين روح المزيكا الشرقية والإلكترونيك ميوزيك، وتولت بنفسها إنتاج الألبوم بالكامل، واعتمدت على تجسيد «تيمة» زمن الفراعنة والتماثيل الفرعونية في البوسترات الدعائية للأغاني.

كما اختار ثنائي MTM تاكي ومايكي وصف «مزيكا مش خنافة» كشعار للألبوم الجديد، في إشارة لازدحام الساحة الغنايية حاليًا بتشابه الأفكار والمحتوى الموسيقي وأغلبها اعتمد على «العنف والرتم الواحد» في محاول من الثنائي لتقديم رؤية موسيقية مغايرة عن المتعارف عليه.

واشتهرت MTM منذ مطلع الألفينات، بأغنيات «أمي مسافرة» و«كل ليلة بسهر» و«مدرسة الحياة»، واختفت عن الساحة لفترة طويلة حتى عادت بشكل جديد عبر أغنيات «نفس الميعاد» و«اغسل مواعين»، بجانب أغنية «كائن فضائي» مع فرقة مسار إجباري، واقتحمت عالم السينما بقوة عبر أغنية فيلم «هروب اضطراري» للنجم أحمد السقا، ويعقب الألبوم آخر أغانيها «بلبطة»، و«بص كويس» برفقة الفنان كريم محسن.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 10 ساعة

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2020 الترم الأول

منذ حوالي 3 ساعات

الباز يكشف الأسباب الحقيقية لإقالة رئيس وزراء قطر

منذ حوالي 10 ساعة

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظة القاهرة

منذ حوالي 8 ساعات

حبس مجدى عبدالغنى 3 سنوات وتغريمه 300 ألف جنيه

الصور

image description

رئيس الوزراء يتفقد الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

ورشة تدريبية «لميسرى الابتكار» بأسوان (صور)

image description

انطلاق مؤتمر تجديد الخطاب الدينى

image description

تأجيل محاكمة المتهمين بحريق خط بترول إيتاي البارود

image description

«التحول الأخضر».. انطلاق فعاليات يوم البيئة بمطروح

الأكثر قراءة

مصري في ووهان الصينية يكشف الإجراءات المتبعة معهم قبل النزول للشارع

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2020 محافظة القاهرة

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظة القاهرة

الباز يكشف حقيقة وفاة مواطن مصري بـ«كورونا» في الصين

إنفوجراف

image description

ما هو البلاغ الكاذب.. وما عقوبته؟ (انفوجراف)

image description

مصر تحقق تقدمًا ملحوظًا بمؤشر التنافسية العالمى 2019 (إنفوجراف)

image description

مشاهير أصيبوا بالزهايمر فى آخر أيام حياتهم.. (انفوجراف)

image description

كيفية ومزايا الالتحاق بمعهد معاونى الأمن (انفوجراف)

أيام زمان

أسرار النشيد الوطني لمصر.. «عبد الناصر رفض كلمة الله أكبر لسبب غريب»

سر قرار أم كلثوم اعتزال الفن بعد ثورة يوليو.. «شخصية مهمة أمرتها بالتراجع»

اعترافات أول محامية في تاريخ مصر.. «كنت بلمع حذاء زوجي»

لعبة الحظ.. هكذا حصلت ليلى مراد على البراءة من العمالة لإسرائيل

نجم الساعة

أسرار النشيد الوطني لمصر.. «عبد الناصر رفض كلمة الله أكبر لسبب غريب»

الصحة

6 إرشادات لحماية طفلك من فيروس «كورونا»

دراسة: السرطان يمكن أن ينتقل بالعدوى

مرض خطير يظهر منذ الولادة

اكتشاف فيروسات عمرها 15 ألف سنة في جليد التبت

منوعات

نجوم الرياضة والإعلام وهشام عباس في حفل افتتاح بطولة الصيد للناشئين برعاية zed

دراسة صادمة: السفن التجارية تهدد الحياة البحرية

«باربي» تكشف رؤية جديدة فى عالم الموضة والجمال

رابط بوابة الإسكندرية التعليمية للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2020

مقالات الرأي
منى رجب
ضرورة تجديد الخطاب الدينى
د.مينا بديع عبدالملك
مواقف رائعة من بطريرك منقاد بروح الله
مؤمن المحمدي
عربى أصيل
ثروت الخرباوي
رسالة إلى الجيش المصرى
المزيد

الثقافة

الليلة.. صالون الأوبرا الثقافى يحتفى بالمطربة «أسمهان»

غدًا.. انطلاق مؤتمر الثقافة والإبداع الـ5 بجامعة الدول العربية

مصطفى الفقي: جولات «الطيب» صححت مفاهيمَ مغلوطة عن الإسلام

«نهارك بيضحك».. من مفردات الإصطباحة فى الحارة المصرية