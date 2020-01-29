فيديو.. رانيا بدوي: لا أمان لأثيويبا في مفاوضات سد النهضة

دعت الإعلامية رانيا بدوي، المفاوض المصري بالتوفيق والسداد في مهمته الصعبة خلال جولة المفاوضات الأخيره بخصوص سد النهضة التي تجري في واشنطن.





وأشارت "بدوي" خلال برنامجها "كلام رنووش" المعروض على صفحتها على "الفيسبوك واليوتيوب" إلى أن كون المفاوضات معقدة وصعبة ويجب الخروج منها بصيغه محدده وواضحه لا تحمل عمومية في الألفاظ أو البنود حيث أن مصر عانت كثيرًا ولسنوات طويله من المراوغة الإثيوبية والتضليل وعدم الالتزام وهو ما يستوجب ضرورة التوصل لآلية ملزمه لاثيوبيا هذه المره لتنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه ضمن المفاوضات النهائية التي تجري في واشنطن الآن.

ونوهت إلى أنه لا أمان لوعود إثيوبيا فلها تاريخ أسود في عدم احترام حقوق الجيران المائية وكذلك لا تحترم الأنهار العابرة للحدود، مضيفة: "إثيوبيا لديها فيش وتشبيه مليان جرائم مائيه انسانية".



