فيديو.. رانيا بدوي: لا أمان لأثيويبا في مفاوضات سد النهضة
الأربعاء 29/يناير/2020 - 12:00 ص
دعت الإعلامية رانيا بدوي، المفاوض المصري بالتوفيق والسداد في مهمته الصعبة خلال جولة المفاوضات الأخيره بخصوص سد النهضة التي تجري في واشنطن.
وأشارت "بدوي" خلال برنامجها "كلام رنووش" المعروض على صفحتها على "الفيسبوك واليوتيوب" إلى أن كون المفاوضات معقدة وصعبة ويجب الخروج منها بصيغه محدده وواضحه لا تحمل عمومية في الألفاظ أو البنود حيث أن مصر عانت كثيرًا ولسنوات طويله من المراوغة الإثيوبية والتضليل وعدم الالتزام وهو ما يستوجب ضرورة التوصل لآلية ملزمه لاثيوبيا هذه المره لتنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه ضمن المفاوضات النهائية التي تجري في واشنطن الآن.
ونوهت إلى أنه لا أمان لوعود إثيوبيا فلها تاريخ أسود في عدم احترام حقوق الجيران المائية وكذلك لا تحترم الأنهار العابرة للحدود، مضيفة: "إثيوبيا لديها فيش وتشبيه مليان جرائم مائيه انسانية".
وتابعت: "لا يجب أن توقع مصر علي أي ورقة تصعب وضع مصر في المطالبة بحقوقها المائية في المستقبل ، ولا يجب أن نقبل الا بالحفاظ علي حصتنا الكاملة من المياه وهو اتفاق عادل للطرفين فكما أعطت مصر الشرعية لبناء سد النهضة علي النيل علي إثيوبيا أبضا أن تمنحنا حصتنا في المياه . فلسنا مضطرين إطلاقًا أن نوقع علي أي اتفاق لا يعمل لمصلحتنا لمجرد أننا ذهبنا الي واشنطن".