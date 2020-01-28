البيت الأبيض: سعداء بمشاركة ترامب في الوصول لحل الأزمة الفلسطينية

أعرب البيت الأبيض عن سعادته الكاملة بسبب تمكن رئيس الولايات المتحد الأمريكية دونالد ترامب من الوصول إلى حل لاتفاقية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.وقال البيت الأبيض في بيان مساء اليوم الثلاثاء عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: "يسر البيت الأبيض أن يشارك الرئيس رؤية لاتفاق سلام شامل بين إسرائيل والفلسطينيين".وأعلن الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق اليوم عن خطة السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مؤكدا تمسكه بمبدأ حل الدولتين.