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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

عبد الحيلم قنديل: مجلس الأمن لن يتمكن من وقف معارك ليبيا

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 11:44 م
عبد الحيلم قنديل
عبد الحيلم قنديل
جميلة على
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أكد الكاتب الصحفى عبد الحليم قنديل، أن المجتمع الدولى لن يتمكن من وقف إطلاق النيران فى ليبيا وكذلك مجلس الأمن.

وأشار قنديل خلال استضافته ببرنامج "المواجهة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أنه يشك أن يكون قرار مجلس الأمن بحظر إطلاق النيران فى ليبيا سيكون له قيمة وكذلك لن يتمكن من منع وصول السلاح إلى ليبيا مشيرا إلى أن ما يحدث على الأرض هو ما يحكم الأمر.

ونفى قنديل أن يكون الاتحاد الأفريقي ملزم بقراراته ويستطيع وقف تركيا وكذلك الجامعة العربية التى وصفها بـ"قبر من الرخام"، موضحا أن التاريخ أكد أن توازن القوة على الأرض هو ما يحسم الأمور، مشيرا إلى استمرار نقل الإرهابين إلى طرابلس بطريقة منتظمة وكذلك نقل المدربين الأتراك للعناصر الإرهابية إلى طرابلس مستمر.

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