مصري في ووهان الصينية يكشف الإجراءات المتبعة معهم قبل النزول للشارع

كشف علي عطية، باحث ماجستير في إحدى الجامعات الصينية، الإجراءات التي تتم مع المصريين المقيمين في سكن الطلاب بمدينة ووهان الصينية.وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، والمذاع عبر فضائية mbc مصر، إنهم لا يغادرون سكن الطلاب منذ يوم 22 يناير، وقت إعلان الحجر الصحي، إلا للتسوق فقط.وأضاف أن هناك إجراءات لابد أن تتبع قبل مغادرتهم وهي تسجيل بياناتهم وقياس درجة الحرارة، وينتقلون لمكان التسوق سيرًا على الأقدام لعدم وجود مواصلات، مشيرًا إلى أنه ممنوع دخولهم إلى مركز التسوق بدون كمامات، ويتم قياس درجة الحرارة لهم أيضًا قبل دخوله، وخلال العودة يتم قياس درجة حرارتهم للمرة الثالثة كما تم تزويدهم بأرقام سريعة إذا ظهرت الأعراض على أي شخص.وأكد أن كل السلع متواجدة إلا الخضروات والفاكهة، كما أن هناك ارتفاع في بعض الأسعار بشكل كبير مثل أسعار الطماطم، والتي وصلت إلى 10 يوان.وأوضح أنه تم رش الشوارع في منطقة ووهان، بإحدى المبيدات وتم تحذيرهم وقتها من الخروج للشوارع لمدة تترواح ساعتين، مشيرًا إلى أن عدد المصريين الذي يتواصلون مع السفارة المصرية على الجروب يبلغ 400 شخص.