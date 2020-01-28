غدًا.. معهد الرعاية يناقش «الخدمة الأسرية الاجتماعية»

يناقش معهد الرعاية والتربية المسيحية الأرثوذكسي، مساء غدٍ موضوع الخدمة الأسرية الاجتماعية، وذلك ضمن ندوات قسم الأرشاد الأسري بالمعهد.يحاضر في الندوة الدكتور وجيد ذكري، أستاذ الإرشاد الأسري بالمعهد، وذلك تحت رعاية الأنبا موسى الرئيس الأعلى لمعهد الرعاية.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال فبراير المقبل لبدء صوم يونان المقدس، الذي يصومه الأقباط على مدار 3 أيام، ثم يعقبه بعد أسبوعين الصوم الكبير المقدس، والذي يستمر على مدار 55 يومًا ينقطع فيهم الأقباط عن أي أطعمة غير نباتية، ويتنهي هذا الصوم باحتفالات عيد القيامة المجيد.