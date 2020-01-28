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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«البنك المركزي»: دعم أفكار الشباب التكنولوجية بمليار جنيه

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 11:20 م
البنك المركزي
البنك المركزي
جميلة على
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قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إنه تم إنشاء صندوق قيمته مليار جنيه لدعم أفكار الشباب فيما يخص التكنولوجيا.

وأكد عامر، خلال استضافته ببرنامج "حديث دى إم سي" على قناة DMC مع الإعلامى رامى رضوان، أن الدولة تستهدف الشباب أصحاب أفكار تخص التكنولوجيا وتم عمل "حضانة" للشباب فى مقر البنك المركزى وهذه الحضانة بمثابة مقر لإجراء تجاربهم وعند نجاحها يتم تمويلهم بالمال اللازم لتنفيذ تلك المشاريع.

أكد أن الكثير من البنوك المصرية تدعم هذه المبادرة كذلك تقدم للشباب التدريب الكافي لضمان استمرار مشاريعهم.

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