«المدينة المحظورة».. مصرية في «ووهان»: الناس لا ينامون بسبب «كورونا»

تواصل الإعلامي شريف عامر، مع عدد من المصريين المقيمين في منطقة ووهان الصينية بؤرة الإصابة بفيروس كورونا.وقالت الدكتورة سوزان، أستاذ مساعد في إحدى الجامعات الصينية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر"، والمذاع عبر فضائية mbc مصر: "الوضع غير مستقر والناس مستيقظة ليل نهار في انتظار قرار من السفارة المصرية حول ترحيل الجالية المصرية من مدينة ووهان".وأضافت، أن هذه هي السنة الرابعة لها في الصين والبلد مغلقة من يوم 22 يناير وتم إعلان حالة الطوارئ والحجر الصحي، والمدينة تشهد حالة شلل في كل المواصلات من أتوبيسات ومترو وغيرها ولا يوجد أي مارة في الشوارع، والدراسة متوقفة قبل أزمة الفيروس بيومين.وأكدت أن الجالية المصرية لا يوجد بها أي إصابة والسفارة المصرية تتواصل معهم بشكل دائم، ويوجد مناقشات بين السفارة المصرية والصينية لإجلاء الجالية المصرية وغيرها من الجاليات لأن أعداد المصابين تزيد بالألاف، مشيرة إلى أنها لم تغادر منزلها منذ 10 أيام خوفًا من الفيروس.