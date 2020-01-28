«تموين الإسكندرية» تحرر مخالفات للتصرف في 19 طن دقيق مدعم

شنت إدارة تموين شرق الإسكندرية، برئاسة عبد الرزاق الطيب مدير الإدارة، وإشراف نببل محفوظ رئيس الرقابة، حملات مكثفة فى نطاق الإدارة، في إطار تشديد الرقابة على الأسواق، وضبط حركة البيع والشراء.وجاءت الحملات بناءً على توجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وبتعليمات مشددة من محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، بتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز والسلع المدعمة حماية للمواطنين وحفاظًا على أموال الدعم.وأسفرت الحملات عن تحرير محضر تصرف فى الدقيق البلدى المدعم بأحد المخابز بمنطقة أبيس تقدر بحوالي 19 طنًا، بواقع 383 شيكارة وزنت الشيكارة 50 كجم، كذلك تحرير محضر ومصادرة 195 علبة سجائر مجهولة المصدر، وقد تم أخذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.