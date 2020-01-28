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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أحمد موسى عن مقتل شاعر قطري: «يا كريشان اطلع اتكلم واشجب»

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 11:13 م
أحمد موسى
أحمد موسى
رباب الأهواني
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن ضابط تركي قتل شاعر قطري بالأمس، لرفضه احتلال أنقرة لبلاده.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن مشعل عكروم شاعر قطري تم قتله على يد ضابط تركي لرفضه الاحتلال التركي لقطر، لافتا إلى أن الإعلام التركي والقطري لم يتحدثا عن الأمر وكأنه لم يكن.

وأوضح مقدم برنامج "على مسئوليتي" أنه لا جمال ريان ولا غادة عويس ولا كريشان خرجوا يتكلموا عن الحادثة، متابعا:"كريشان فالح بس يتكلم عننا، طب اطلع اتكلم عن المواطن اللي اتقتل جنبك، فيه مواطن قطري اتقتل بدم بارد من ضابط تركي، يا كريشان اطلع اتكلم ودين واشجب".

وأكمل: "والله العظيم ولا كريشان ولا غيره يقدر يفتح بؤه، ولو حد فيهم فتح بؤه، الأتراك يقتلوه".

وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن دويلة قطر ليست سيدة قرارها، بل تعمل كعبد.

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