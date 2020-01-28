«المؤتمر» يصدر عددًا من القرارات التنظيمية الجديدة

أصدر الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، عددًا من القرارات في إطار إعادة هيكلة الحزب في الآونة الأخيرة.وجاءت القرارات بتعيين عطية محمد، أمينا عاما لمحافظة جنوب سيناء للحزب، وتعيين وليد محمد سليم أمينا عاما لمحافظة بني سويف للحزب، وتعيين علي فايز بدوي رئيسا لمجلس أمناء محافظة بني سويف ورئيسا للمركز الإعلامي بالأمانة العامة المركزية، ليكونوا مسئولين عن مباشرة أعمالهم في ضوء لائحة العمل الحزبي.وتأتي هذه القرارات، في إطار إعادة هيكلة الحزب استعدادًا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.وشارك حزب المؤتمر، في الحوار الوطني للأحزاب حول القوانين المنظمة للعملية الانتخابية التي نظمها حزب مستقبل وطن.